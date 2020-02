ePaper ou encontre-o nas bancas a 12 de fevereiro de 2020.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 12 de fevereiro de 2020.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

As notícias de que os preços de venda das casas fecharam o ano passado a subir 15,8% vieram acompanhadas da previsão já habitual de que este ano é que é: em 2020 finalmente os preços vão "estabilizar". O mercado imobiliário, contudo, continua a não querer obedecer – nem aqui, nem lá fora, o que sugere fatores comuns, e duradouros, para estas valorizações.A ira pública tende a centrar-se no alojamento local, mas essa é uma leitura muito míope. Há uma espécie de tempestade perfeita no imobiliário das grandes cidades, da qual o Airbnb e os seus rivais são apenas uma parte – a parte mais fácil de conter, por sinal, como se faz hoje em Portugal com as zonas de contenção. Nos tempos que correm os preços sobem no centro e nas periferias por razões que têm essencialmente a ver com algo menos sexy do que a "ganância" dos senhorios: a política monetária.