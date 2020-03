Mais crónicas de Bruno Faria Lopes

O medo é mais rápido que o vírus 09-03-2020 O impacto económico de uma epidemia não está ligado diretamente ao número de infetados, mas às decisões que governos e milhões de pessoas com medo tomarem em reação a essa epidemia. Num mundo globalizado, o tamanho do choque vai depender da intensidade desse medo – e do tempo que o mundo levar a conter o vírus

Racismo no país do “achismo” 24-02-2020 Portugal continua a olhar para o lado na hora de arranjar estatísticas sobre a extensão da discriminação racial no emprego, nos salários, no acesso ao crédito, na saúde, na educação. Sem informação não há boa política pública. Há achismo – e inconsequência.

O mercado imobiliário não obedece 17-02-2020 Preços das casas a subirem a dois dígitos em 2019, arrendamento pesado, recordes de 11 anos na concessão de crédito imobiliário. As notícias desta semana têm várias explicações possíveis, mas a mais forte, e menos sexy, tem um nome: política monetária

China e a arte portuguesa de não ver 02-12-2019 O silêncio de Portugal sobre a repressão no Xinjiang encaixa noutros silêncios. A mutação da China para investidor, cooptando a elite portuguesa, leva o Governo a fazer tudo para não incomodar Pequim. Há vantagens materiais – e um preço intangível

Onde está o nosso “Relatório”? 04-06-2019 Ficou conhecido como O Relatório. Foi posto nas livrarias numa versão resumida e recitado por atores de teatro. Na Islândia, minada pelo amiguismo, o público conseguiu informação e responsabilização sobre a crise sísmica na banca. Em Portugal estamos ainda longe disso

Berardo e eu, um conto de 2007 20-05-2019 Depois de ouvir as cinco horas de audição de Berardo no parlamento e de ver o primeiro-ministro extrair o PS da vergonha Berardo, lembrei-me de um perfil que fiz em 2007 sobre o comendador. Relê-lo foi um exercício penoso - e revelador dos erros feitos pelos jornais nessa altura

Conversas frustrantes sobre pensões 22-04-2019 Dois amigos na casa dos 40 encontram-se para um café. À sua volta reparam que há sobretudo pessoas mais velhas ali àquela hora do dia. Um deles lembra-se então do assunto das pensões que voltou a ver nas notícias. O outro, infelizmente, não tinha nada de bom para lhe dizer sobre isso

A massagista e Berardo: a mesma luta 15-04-2019 O assassinato de uma massagista tailandesa, o processo de três bancos contra Joe Berardo, os mais de 900 mil processos a entupirem os tribunais, as vendas-recorde de malparado, tudo isto, o legal e o ilegal, tem uma coisa em comum: a dívida. A batalha na sociedade portuguesa está ao rubro

O "milagre" do défice? O contexto 01-04-2019 O "brilharete" de 2018 no défice resume o filme da legislatura: a gestão das expectativas, a finta dos parceiros à esquerda, a importância da conjuntura e dos truques habituais para a alquimia fiscal. O resultado final, sem precedentes, é bom para o País - mas é preciso olhar para o contexto

Auditoria ao Novo Banco? Bruxelas ajuda 18-03-2019 Perante o avolumar de empréstimos públicos por causa do Novo Banco, Governo e Belém sugerem agora auditorias e análises. Mas um relatório abrasivo da Comissão Europeia divulgado há um ano, merecedor de escassa reação pública, já contava as linhas gerais do argumento deste filme - e identificava os vilões

Presos no Feitiço do Tempo 11-03-2019 Tal como o meteorologista interpretado por Bill Murray no clássico de 1993, adormecemos a pensar que virá um dia melhor no Novo Banco apenas para descobrir, quando acordamos, mais uma catrefada de prejuízos lavados com empréstimos do Estado. O déjà vu, infelizmente, não está só nos prejuízos

Espetacular concentrado de mérito 04-03-2019 A assombrosa lista de laços familiares entre membros do Governo chega para concluirmos que reduzir o debate ao mérito é para tolos ou habilidosos. O fechamento do PS de Costa é sintomático do circuito muito fechado à volta do poder político e económico - e é atraso institucional

O curioso (e raro) caso das legendas 18-02-2019 Quando proibiu a dobragem de filmes estrangeiros, Salazar não estava a pensar na melhoria do inglês dos portugueses, mas esse seria o principal impacto anos mais tarde, confirma um estudo. Mas nem sempre os impactos imprevistos das políticas públicas são uma boa surpresa

Uma lição dura para os professores 14-01-2019 É improvável que Costa dê aos professores o que eles reivindicam. Este revés é parte da fatura duradoura da crise, que ainda pesa sobre o Estado. E é, ironicamente para os professores, a contrapartida da força do seu lóbi e da resistência dos seus representantes à mudança na carreira

As vacinas e o jogo eleitoral 30-11-2018 A entrada de três vacinas para o plano nacional de vacinação pela mão dos deputados, à margem da comissão técnica de avaliação, perverte o processo e parece ser uma má decisão orçamental.