Presos no Feitiço do Tempo

Tal como o meteorologista interpretado por Bill Murray no clássico de 1993, adormecemos a pensar que virá um dia melhor no Novo Banco apenas para descobrir, quando acordamos, mais uma catrefada de prejuízos lavados com empréstimos do Estado. O déjà vu, infelizmente, não está só nos prejuízos