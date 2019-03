Auditoria ao Novo Banco? Bruxelas ajuda

Sete dias antes de ser assinado o acordo para a venda do Novo Banco ao fundo Lone Star, a Comissão Europeia (CE) divulgou o seu relatório de avaliação à operação. Apesar de rasurado, este documento (Sale of Novo Banco with additional aid in the in the context of the 2014 Resolution of Banco Espírito Santo, S.A.) oferece várias pistas para responder às perguntas feitas nos últimos dias e que se resumem numa só: como é que o Novo Banco continua a dar tanto prejuízo se era o "BES Bom"?Para perceberem os problemas potenciais por trás da herança trazida do BES, os serviços da Direção-Geral da Concorrência, a temida DG Comp, pediram ao Novo Banco o registo histórico completo desses créditos e a documentação de uma amostra de 20 operações. As conclusões da DG Comp (página 37) perante a informação recebida são vexatórias: o Novo Banco tinha "deficiências significativas" no reporte de informação (sobre colaterais dos empréstimos, probabilidades de incumprimento, etc.), os juros cobrados não tinham correlação com o risco das operações e a probabilidade de incumprimento, não havia análise à capacidade de pagamento de alguns clientes, a definição dos juros era errática, a monitorização dos empréstimos depois de concedidos insuficiente e por aí adiante.

