Os sinais de saída dos novos DDT

A tranquilidade, comprada nas cinzas do BES pelo fundo de capital privado norte-americano Apollo, está para ser revendida, noticiou há dias a agência Bloomberg. Em Julho, o Expresso noticiou que Miguel Relvas está a juntar investidores para comprar a PT - o mais interessante aqui não é o arrojo de Relvas, mas o facto de já se assumir abertamente o que até há pouco tempo era um rumor nos bastidores, ou seja, que a Altice pode ter de vender o que comprou em 2015 (a empresa nega essa hipótese). Já o conglomerado chinês HNA vendeu mais de 17 mil milhões de euros em activos este ano, soube-se este mês, tendo-se desfeito da sua posição na Azul e assim reduzido, indirectamente, a sua posição na TAP.O que se está a passar? A entrada em força de compradores estrangeiros para aproveitar os saldos nas empresas - públicas e privadas - e nos bancos em Portugal aconteceu num contexto de crise profunda. Estes investidores são um novo poder no País, os novos Donos Disto Tudo (DDT), para usar uma expressão popular aplicada ao líder do universo Espírito Santo. Os novos poderes vieram ocupar o espaço abandonado pelo Estado ou pelos ex-poderes privados, com destaque para o BES e a PT. Compraram barato, mas num País muito descapitalizado foram importantes quer para encaixar receita pública num momento de aperto, quer para assegurar a sobrevivência dos negócios privados em que entraram (bem como a maioria dos empregos). Não foram os compradores ideais - muitos vêm de uma cultura opaca, outros são apenas reestruturadores natos. Foram, simplesmente, os que apareceram.Mas vários destes novos poderes, seja por vocação ou pelas suas fragilidades, parecem estar em Portugal a prazo, como sinalizam as notícias que se vão multiplicando.Os fundos de capital privado como o Apollo - ou o Lone Star, dono de 75% do Novo Banco - compram em aflição para vender com mais-valia. Tipicamente fazem o lucro no preço de compra. A notícia de uma eventual venda da Tranquilidade pode não ser confirmada já, mas será seguramente verdade mais à frente, tal como a venda do Novo Banco (como se percebe, de resto, pela limpeza agressiva de malparado no banco).Noutro plano, compradores como a francesa Altice, a HNA ou a Fosun sofrem, com graus de intensidade diferentes, de sobreendividamento. A dívida que carregam às costas não só é enorme, como apareceu quase da noite para o dia para financiar uma vaga de compras por todo o mundo, incluindo Portugal. Os três têm rating naquilo que no jargão do mercado se chama "lixo".Na Altice e na HNA, a pressão do mercado - e das autoridades, no caso do conglomerado chinês - chegou antes mesmo da inevitável subida dos juros, que tornará mais caro o refinanciamento de montanhas de dívida. A dieta forçada está à vista em Portugal. A Altice usou dificuldades regulatórias esperadas para fintar a compra apalavrada da Media Capital (TVI), vai vender torres de telecomunicações em Portugal e vê nos bastidores - e na imprensa de referência - avolumar-se o rumor de que poderá estar vendedora da PT. A HNA está a vender tão rápido quanto comprou - com destaque para a sua participação na cadeia hoteleira Hilton, comprada há apenas dois anos - o que levou a uma redução indirecta de influência na TAP (ainda é accionista da companhia através do consórcio Atlantic Gateway).Nem todos os novos poderes são frágeis ou a prazo. A presença chinesa na energia, por exemplo, segue a estratégia política de Pequim e não parece efémera, como mostra o desejo de controlar a EDP. A entrada espanhola na banca também é duradoura.Mas em vários casos será aberto espaço para novos compradores, novos poderes. É possível que algum capital português - em parceria com estrangeiro - tente recuperar influência perdida? Talvez. Para a economia portuguesa, contudo, mais importante do que a nacionalidade ou a recuperação dos famosos "centros de decisão nacional" é a saúde financeira de quem compra, aquilo que pode trazer à gestão dos negócios - e a quem neles trabalha - e a cultura de onde provém. Se na semana passada terminei esta coluna a falar da importância de Cassandra, desta vez compenso com optimismo moderado: pode ser que a segunda vaga de compradores seja melhor do que a primeira.