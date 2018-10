A grande festa do malparado

Os bancos venderam mais de 1.160 milhões de euros em créditos malparados na primeira metade do ano. À espera de serem concluídas nos próximos meses estão mais seis grandes operações para vender 3.900 milhões de euros em dívidas de créditos de particulares e de empresas. A banca baptiza estas carteiras problemáticas com criatividade: a maior de sempre em Portugal, do Novo Banco, chama-se Nata; cada uma das quatro carteiras da Caixa Geral de Depósitos tem o nome de um oceano diferente (Pacific é a do crédito sem garantias). Se somarmos todas - mais de 5 mil milhões de euros - estamos a falar de um valor anual recorde em Portugal.A montanha de malparado nos balanços dos bancos é um legado da crise que não acabou com o fim da crise. Só em Junho de 2016, dois anos depois do programa da troika, o malparado deixou de aumentar. A banca tardou em reconhecer os maus créditos e muitos devedores continuaram a cair em incumprimento. Desde esse pico, e sob maior pressão regulatória, os bancos tiraram das contas mais de 15 mil milhões de euros em maus créditos. É muito, mas menos de um terço do total - ainda há bastante dívida-zombie para varrer.É difícil cobrar muita dívida má de forma eficiente. Exige gente especializada e motivada (que nem sempre os bancos têm), consome tempo e recursos. Por isso, uma das formas de resolver o problema passa por vender lotes destas dívidas, a desconto face ao valor registado. Os bancos suportam o custo do desconto, mas encaixam dinheiro e não se desfocam da actividade principal (emprestar dinheiro). Visto nesta perspectiva, as vendas são boas: ajudam a limpar o sistema, condição essencial para o financiamento da economia.Os compradores das dívidas são sobretudo grandes fundos estrangeiros de capital privado, nomes que vamos vendo nas notícias: Apollo, Lone Star, Bain Capital, Arrow, Carval, Cerebrus. A expectativa dos investidores é tirar o máximo de retorno do investimento. É um jogo arriscado (é difícil estimar o valor real do malparado), mas por estes dias recompensador: o retorno anda entre 8% e 9%.Estas taxas dependem, no fundo, da capacidade de recuperar dívida. As carteiras agregam milhares de créditos de pessoas e empresas (milhares de histórias de erros e de embates com a crise). Os investidores estrangeiros contratam os serviços de empresas locais especializadas nesta actividade, que cobram uma comissão em função do sucesso. A maior em Portugal é a Whitestar, criada pelo defunto Lehman Brothers: gere mais de um milhão de devedores e não pára de crescer.Quem deve passa a lidar com estas empresas. Na maioria dos casos, nunca chega a saber quem passou a ser o dono da sua dívida. A intensidade da cobrança varia com a empresa. O Banco de Portugal emitiu em 2012 um aviso com regras para a cobrança - não ligar noite dentro, não ligar para o emprego, etc. - mas a actividade não é regulada.Quando não há acordo para o pagamento a dívida segue para tribunal. Numa conferência em Lisboa ouvi há dias um director do fundo estatal que reuniu o malparado da banca espanhola, o Sareb, afirmar que a recuperação de metade da carteira empresarial está a ser litigada nos tribunais. Não conheço números em Portugal, mas quem trabalha no sector admite que a litigância é também significativa. Esta tensão entre credores e devedores tenderá a aumentar. Em plena recuperação económica, a explosão do negócio à volta do malparado talvez seja o reflexo mais claro das sombras deixadas pela crise.