A massagista e Berardo: a mesma luta 15-04-2019 O assassinato de uma massagista tailandesa, o processo de três bancos contra Joe Berardo, os mais de 900 mil processos a entupirem os tribunais, as vendas-recorde de malparado, tudo isto, o legal e o ilegal, tem uma coisa em comum: a dívida. A batalha na sociedade portuguesa está ao rubro

O "milagre" do défice? O contexto 01-04-2019 O "brilharete" de 2018 no défice resume o filme da legislatura: a gestão das expectativas, a finta dos parceiros à esquerda, a importância da conjuntura e dos truques habituais para a alquimia fiscal. O resultado final, sem precedentes, é bom para o País - mas é preciso olhar para o contexto

Auditoria ao Novo Banco? Bruxelas ajuda 18-03-2019 Perante o avolumar de empréstimos públicos por causa do Novo Banco, Governo e Belém sugerem agora auditorias e análises. Mas um relatório abrasivo da Comissão Europeia divulgado há um ano, merecedor de escassa reação pública, já contava as linhas gerais do argumento deste filme - e identificava os vilões

Presos no Feitiço do Tempo 11-03-2019 Tal como o meteorologista interpretado por Bill Murray no clássico de 1993, adormecemos a pensar que virá um dia melhor no Novo Banco apenas para descobrir, quando acordamos, mais uma catrefada de prejuízos lavados com empréstimos do Estado. O déjà vu, infelizmente, não está só nos prejuízos

Espetacular concentrado de mérito 04-03-2019 A assombrosa lista de laços familiares entre membros do Governo chega para concluirmos que reduzir o debate ao mérito é para tolos ou habilidosos. O fechamento do PS de Costa é sintomático do circuito muito fechado à volta do poder político e económico - e é atraso institucional

O curioso (e raro) caso das legendas 18-02-2019 Quando proibiu a dobragem de filmes estrangeiros, Salazar não estava a pensar na melhoria do inglês dos portugueses, mas esse seria o principal impacto anos mais tarde, confirma um estudo. Mas nem sempre os impactos imprevistos das políticas públicas são uma boa surpresa

Uma lição dura para os professores 14-01-2019 É improvável que Costa dê aos professores o que eles reivindicam. Este revés é parte da fatura duradoura da crise, que ainda pesa sobre o Estado. E é, ironicamente para os professores, a contrapartida da força do seu lóbi e da resistência dos seus representantes à mudança na carreira

As vacinas e o jogo eleitoral 30-11-2018 A entrada de três vacinas para o plano nacional de vacinação pela mão dos deputados, à margem da comissão técnica de avaliação, perverte o processo e parece ser uma má decisão orçamental.

O crime que não mudará a política 26-11-2018 O assassinato do jornalista Jamal Khashoggi acordou o chamado mundo ocidental do torpor auto-induzido em que estava sobre a Arábia Saudita. Mas a interdependência económica e política é profunda - e não dá espaço para que a indignação se transforme em consequência

Rui Rio está perdido na teia de Costa 19-11-2018 Não há uma divergência de fundo visível entre o PSD e o Governo sobre impostos e gastos públicos – o PSD podia, na verdade, votar a favor deste Orçamento. Entretanto, o partido ora ataca a “orgia orçamental” do Governo, ora propõe uma bateria de medidas avulsas e que agravam o défice

Não é só dinheiro que falta no SNS 12-11-2018 Uma das principais medidas de gestão orçamental e de Saúde no Orçamento do Estado para 2019 passou sob o radar mediático. Melhorar a gestão dos hospitais públicos não dá manchetes como “Governo vai gastar mais 500 milhões em Saúde” – mas é tão ou mais importante

Costa entrou à leão e sai de sendeiro 05-11-2018 Depois dos incêndios de 2017 o primeiro-ministro liderou as promessas de responsabilizar quem opera o SIRESP. Mas até aqui não há multas, nem boa negociação do reforço da rede, nem controlo da sua gestão. O fracasso é o prolongamento da história escandalosa desta PPP

Nem tudo o que brilha aqui brilha ali 29-10-2018 A responsabilidade orçamental do Governo do PS e a forma como PCP e BE a apoiaram são uma novidade política que muitos, a começar por este colunista, não previram. Mas convém não ser desonesto e desvalorizar o papel crucial que a conjuntura externa tem nas contas públicas

A grande festa do malparado 01-10-2018 Este vai ser um ano-recorde de venda de maus créditos pela banca em Portugal. Os compradores são fundos estrangeiros, cujo lucro depende da eficácia na cobrança das dívidas-zombie de milhares de pessoas e empresas. A explosão do negócio ilustra a longa sombra deixada pela crise

Os sinais de saída dos novos DDT 24-09-2018 "A crise abriu espaço para a entrada de novos investidores, e novos poderes, no País. Seja por vocação ou por fragilidades, alguns destes poderes estrangeiros estão a prazo, como mostra uma série de sinais recentes. A reconfiguração da influência na economia portuguesa não terminou."