A grande estagnação dos salários

víamos desde 2000, o emprego recupera a ritmos também inéditos – mas o que está a acontecer aos salários? Estão estagnados. O gráfico abaixo, tirado de um documento publicado recentemente pelo Ministério do Trabalho, mostra que o salário base médio deixou de cair em termos reais (ou seja, descontando o efeito da inflação) desde que a economia começou a crescer em 2014, mas que os ganhos têm sido marginais. Os economistas especializados na área laboral estimam mesmo que no fim do ano passado o cenário tenha sido pior e que a linha vermelha tracejada tenha caído abaixo de zero – ou seja, que em termos médios tenha havido perda de salário. Como explicar esta tendência em ciclo de crescimento? Há pistas que ajudam a perceber.A primeira: a inflação. Em meados dos anos 80 os salários nominais subiam 20 e tal por cento num só ano porque a inflação também variava a esse ritmo – em termos reais, e apesar da ilusão óptica inicial no bolso dos portugueses, o efeito era nulo ou mesmo negativo (a ilusão deu jeito no programa do FMI em 1983). Mas com a inflação hoje em níveis muito baixos – abaixo de 1% entre 2014 e 2016, 1,4% em 2017 – as actualizações salariais são tipicamente também muito baixas.Mas não tinha havido perdas salariais nos anos anteriores? As empresas não podiam agora compensar? Sim, em média houve perdas (como mostra o início da linha tracejada a vermelho no gráfico, que apanha ainda o duro ano 2013). Mas muitas empresas congelaram salários na crise. A maior parte dos trabalhadores por conta de outrem (70%) terminaram a crise com os salários-base congelados, uma percentagem que foi aumentando ao longo dos anos duros. Porque por lei não podiam cortar no salário-base e porque mesmo que pudessem arriscariam destruir a paz social e a motivação dos trabalhadores, muitos empregadores não fizeram o que realmente queriam: cortar. Agora, quando a economia cresce, também demoram mais tempo a aumentar esses salários – este fenómeno, conhecido por deflação salarial, trava aumentos mais fortes, pelo menos enquanto as empresas não recuperarem mais da crise e não tiverem mais certeza sobre a economia.Um terceiro factor, importante e já referido por Mário Centeno, está no efeito da criação de emprego. Aqueles que saem do desemprego e os mais jovens têm vínculos precários e recebem tipicamente abaixo dos que já estão no mercado de trabalho. Como reconhece o Governo na actualização do Livro Verde Sobre as Relações Laborais, de onde foi tirado este gráfico, "no sector privado (…) os dados dos Quadros de Pessoal indicam que o crescimento do trabalho por conta de outrem no período recente foi maioritariamente assente na contratação não permanente".Esta tendência de estagnação ilustra o efeito duradouro da crise e ajuda a caracterizar a qualidade da recuperação económica. Nem toda a gente está na mesma – veja-se quem recebe salário mínimo – mas os frutos do crescimento, que estão a traduzir-se em mais emprego, não estão de uma forma geral a chegar aos salários. Não surpreende, por isso, que em tempo de retoma assistamos a um aumento dos protestos e das reivindicações por melhores salários – e que os parceiros do PS à esquerda (e eventualmente a oposição à direita) pressionem o Governo sobre este tema, que estará cada vez mais no centro do debate político.