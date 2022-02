Instantâneos ou quase (78)

Era bom que a Direção-Geral de Saúde nos dissesse a todos, e de vez, quem morre de Covid ou com Covid. E quem é internado com ou por causa da Covid. Prometerem isso para o fim da pandemia não é sério.

Bicharada

O PAN está em polvorosa. André ataca Inês e Inês ataca André dizendo que é um ressabiado. A dança dos bichos continua e Inês quer ouvir as bases para lhe dizerem o que já todos sabem: o PAN nunca deveria ter querido ser muleta do PS.



Tem tempo

Rui Rio ainda é líder do PSD? Parece que é e também parece que ninguém está muito interessado em chegar-se à frente. Pois, são quatro anos de desgaste, mas pode haver um brinde no fim para o líder social-democrata que resista à maioria socialista.



Há pobres

Há muita coisa que eu não percebo neste mundo. Uma delas é o discurso crítico, quase de ódio, de alguns em relação ao rendimento social de inserção. Quem precisa de, em média, 119 euros por mês não deveria ser objeto de tanta maledicência.