Instantâneos ou quase (79)

Frio, frio

Bem-vindos à Guerra Fria, à nova que parece a antiga. Mete os EUA, a Rússia e, obviamente, países apanhados no meio dos magnos interesses dos outros. Agora, é a Ucrânia e já não a RDA. Como antigamente, não dará guerra, mas mexe com muita gente.



Triste sina

Ribau Esteves diz que está a refletir se vem de Aveiro para disputar a liderança do PSD. Pois, reflita, reflita. E os sociais-democratas também. A sucessão de Rui Rio por Ribau (ou algo triste do género) é uma cena de horror que ameaça deixar o partido ainda pior.



Bola dentro

A justiça do futebol (pelos vistos há) decidiu algumas das punições para os autores das lamentáveis cenas do pós-jogo FC Porto-Sporting. Pontapés, empurrões, chapadas, cuspidelas e insultos não podem fazer parte do futebol.