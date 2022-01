Instantâneos ou quase (74)

A campanha

Há debates como o de Costa e Chicão com 1,5 milhões de espectadores. Ou o de Rio e Catarina (1,4 milhões), ou Rio e Ventura (1,3 milhões). Cinco debates tiveram mais de 1 milhão de gente a assistir. E serão mais. Uma fórmula que acertou em cheio.



O incrível PCP

As cabeças pensantes do PCP (quem serão?) insistiram até ao irrazoável em Jerónimo de Sousa. Só ainda não percebi se o fizeram por conservadorismo ou simplesmente porque não conseguem decidir quem será o futuro líder. Agora, terão mesmo de decidir.



As conversas

Nas escutas de Luís Filipe Vieira (e outros compinchas dos negócios da bola) é muito redutor discutir o que pode ser ou não crime. O comportamento de boa parte daquela gente não é mesmo nada recomendável. Faltam princípios.