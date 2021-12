Instantâneos ou quase (72)

A outra pandemia

Um inquérito do INE mostrou o óbvio: há famílias que ficaram bem pior financeiramente. Só a classe média perdeu 28% do rendimento. E as famílias mais jovens foram as que perderam mais – 41% delas estão pior.



A ministra

Existe uma ministra no governo interino que acha que o dito cujo é dos "mais centralistas" de sempre. Existe uma (ainda) ministra que pede desculpas por dizer asneiras ou verdades. Mas a grande questão é: o que é que a ministra Abrunhosa já fez pelo País?



Honrado?

"Ataque indescritível", vociferou o advogado de defesa de Rui Moreira após o MP pedir pena suspensa e perda de mandato por causa de negócios públicos e tropelias familiares antigas. Já o autarca falou da honra atingida. Veremos o que acontece.