Instantâneos ou quase (71)

O acidente

Eduardo Cabrita tem muitos defeitos, mas atentem nisto. Um trabalhador ciranda na via de forma displicente. Um carro em excesso de velocidade, mas que se fosse a 120 km/hora também não evitaria o embate segundo um perito citado pelo Expresso.



Os amiguinhos

A frase da semana é de Luís Filipe Menezes: "Nunca votaria em Rio. Antes, porque o conhecia e sabia da sua bem oculta e cinzenta mediocridade enquanto homem de formação cultural mediana e conhecia de sobra o líder sem ideias e paralisante do desenvolvimento."



Vacina

É algo sobre o qual não irei decidir, porque tenho miúdos já com 20 e 15 anos. Mas nunca iria permitir que qualquer um deles fosse vacinado contra uma doença que não lhes faz mal e que não impede a transmissão do vírus.