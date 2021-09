Instantâneos ou quase (61)

Acordaram

A Ordem dos Advogados descobriu que existiu Bolonha. Uma revolução no ensino superior feita pelos estados da UE. Mas isso, mais de uma década depois, já não chega para tentar ser advogado. Qualquer dia só com pós-doutoramento.



Ui, que crime!

Há quem fique muito aborrecido – dizendo-se até vilipendiado – quando o partido no governo (seja o PS ou outro) decide propagandear obras feitas, a fazer ou os milhões que aí virão de Bruxelas. Alguém lhes diga que as campanhas políticas são assim.





Um dia é

O assalto à liderança do PSD está ao rubro. A acreditar nas penas certeiras de alguns (os mesmos de sempre?) jornalistas. Já está pronto o Rangel, o Pinto Luz, o Montenegro e tantos outros. É esta a ladainha desde que Rio foi eleito.