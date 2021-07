Instantâneos ou quase (57)

Justiça I

Sempre que é detido alguém ilustre lá vem a ladainha de alguns sobre o justicialismo. Da justiça e sobretudo do jornalismo. Não era melhor que se concentrassem naquilo que é óbvio: alguém foi detido e devemos dar a notícia com todos os pormenores possíveis?



Justiça II

Em Portugal, para alguns, deter alguém famoso para interrogatório é uma espécie de crime. Um abuso, dizem até os doutos. Para estes, as leis sobre as medidas de coação só se aplicam a traficantes, assaltantes e outra gentinha.



Justiça III

Já viram a quantidade de jornalistas que questiona a "justiça-espetáculo"? Como se fosse possível deter um grande banqueiro, o presidente do Benfica ou um ex-primeiro ministro sem... ondas . Em que mundo vive esta gente?