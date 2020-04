Instantâneos (ou quase) 3

A realidade

Nas TV desfilam membros do Governo a garantir testes da Covid-19 com fartura. Vemos autarquias a instalar locais para isso. E empresas cá da terra a dizer que já têm reagentes. Voltamos à realidade: a Saúde 24 marca testes para 15 dias depois.



Twilight Zone

O Tony Carreira ficou em quarentena com a namorada; o Cláudio balança entre a angústia e a traição à Cristina; a Bárbara renasceu e despiu-se para a Cristina; o Malato espera a morte; a Rita Pereira faz a milésima capa de revista. Agora, das farmácias.

Fujam, fujam

Acho que muita gente não percebeu bem o abismo económico que aí vem. A confiança dos alemães (sim, isso também se mede) caiu para mínimos históricos de há 11 anos. Sempre me avisaram: quando os alemães espirram na Europa...

As mulheres

Anda tanto conselho pela Internet. Dizem às mulheres que, se estão sozinhas, devem masturbar-se; se o parceiro estiver longe, há o sexo ao telefone. Mas se vivem com alguém, e veio a rotina, conversem. Conversem?



Urgências

Com a pandemia, o Ministério Público decidiu que há processos que não podem parar. No DCIAP até se fez a lista. Só falta saber porque não andam os casos que têm mais de 10 anos. Como aquele que visa o presidente do Benfica.

Que europa!!!

Os franceses socorrem-se nos hospitais dos países vizinhos; os ingleses não produzem ventiladores suficientes; na Espanha nem luvas há; e os médicos alemães usam sacos de plástico do lixo como proteção. Esta europa precisa de uma maiúscula.



Fim de ciclo

A última temporada de Homeland cumpriu o que eu esperava: a série ficou pior com os anos. Os demónios de Carrie e o carisma de Saul (ninguém anda como ele, certo?) perderam fôlego. Mesmo com tramas no Afeganistão.

Covidices

No Panamá, há agora dias para homens e mulheres saírem à rua. Separados. Em tempo da Covid não se quer saber de identidade de género ou Dia da Visibilidade Trans, da ativista Rachel Crandall.

Rodriguinhos

O pivot da SIC deu-lhe para comparar as idas à rua a uma criança mimada numa loja. A quem o pai recusa o brinquedo, porque há o "querer" e o "precisar". E tu, Rodrigo, precisas ou queres tratar-nos a todos como crianças?!



Opinião publicada na Edição 832, de 8 a 15 de abril de 2020