Instantâneos (ou quase) 1

Só nos EUA

Britney Spears foi para o Instagram (tem 23 milhões de seguidores) apregoar que temos de nos beijar nas ondas da web e outras tonterias. Deixou emojis rosas e, ui, falou de redistribuição da riqueza. Pronto: lançou um debate político. Já é vista como "a camarada".



O poderoso?

Não basta a rapaziada a deambular pelas ruas como se nada se passasse e ainda temos de assistir pela tv a birras no parlamento. Qual bloco central? Rui Rio nem consegue mandar no número de deputados do partido que se sentam ou não no hemiciclo.



Alô, diretora!!!

Será que, por cá, toda a gente acha normal que um doente com suspeitas de covid-19, o Francisco, tenha de falar ao telefone com a Graça Freitas para ter autorização para ser transportado para um hospital?!



Sem pachorra

The Valhalla Murders é uma série da Netflix rotulada como o quinto céu do suspense policial. Mas são é oito episódios de enredo mais do que batido. Salva-se a paisagem de neve da Islândia.



Portas, Portas

Marques Mendes é um pastel horrível (ainda pior por Skype). Júdice uma dor de alma. Marçal Grilo e Nobre Guedes na RTP? Chiça. Portas é o maior no comentário diário nas questões da pandemia: sempre preparado. Só o pivô o atrapalha.



A oxigénio

O ministro da Economia foi à SIC repetir os milhões que já tinha anunciado. E fartou-se de dizer que era um balão de oxigénio, para pessoas e empresas respirarem. Em época de ventiladores em falta nos hospitais...



Pandemónio

O que se passou na longa e anedótica saída do lar de Vila Real deixa-me a tremer. Doentes levados para o hospital e trazidos de volta, testes que nunca mais eram feitos (e sem resultados). E um autarca sempre à porta.



Cala-te, pá

Aguento cada vez menos psicólogas a dizerem banalidades nas TVs. Uma acha que devemos agora aproveitar o tempo com os nossos filhos. Estamos de férias? Ainda não notei.



O adivinho

Nunca vi tanta citação a gente ilustre. Edgar Allan Poe, Albert Camus e outros são agora os oráculos da tragédia. Falta um: Balotelli, que disse há uns anos que, quando o Liverpool fosse campeão, o mundo acabava. Ainda vamos a tempo.



Opinião publicada na SÁBADO, Edição 831, 2 a 8 de abril de 2020