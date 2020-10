Seja lá o que tenha mesmo acontecido no caso dos miúdos suspensos na escola do concelho de Sintra, uma coisa é certa: uma diretora que escreve, naqueles termos, uma carta aos pais não merece exercer as funções que tem. É simples.O jurista Pedro Maia, que em 2013 justificou num parecer a prenda de 8,5 milhões de euros de um cliente do BES (José Guilherme) ao banqueiro Salgado, quer agora ser charmain do Eurobic. A idoneidade não é só o que o Banco de Portugal decreta.As sondagens ora dão Ana Gomes à frente, ora atrás de André Ventura. A luta mede-se aí. Na última sondagem publicada no Sol, Ventura chegou-se à frente. Já viram que são uniformes as intenções de voto nele por idades – dos 18 aos mais de 60?Dizem que anda meio mundo a discutir a StayAway Covid. Às vezes, esquecemo-nos que o mundo não são as redes sociais. Dois milhões já têm a aplicação. Se serve para alguma coisa já é outra conversa.Vi a minissérie da HBO, baseada no livro do diretor do FBI, James Comey. Foi ele que mandou investigar os emails de Hillary e lidou com Trump no início da Presidência. Se quiser perceber de que é feito Trump, veja.Ver o ministro mais esquerdista do Governo, Pedro Nuno Santos, anunciar no parlamento que a TAP está a atirar borda fora 2 mil trabalhadores é algo que só acontece quando o mundo se sobrepõe à ideologia.Acabei agora o livro de Anne Applebaum O Crepúsculo da Democracia. É uma viagem pessoal, mas esclarecida: aos novos tempos dos déspotas que nascem do e para o povo. E para as elites também.O que se faz de errado na Educação paga-se. Os professores foram tratados a pontapé nos últimos anos, até em termos de emprego. Agora nem sequer há alguns para tapar buracos.Há quem lhe chame isto, porque o MP anda a tratar de acordos de bastidores com Rui Pinto. Cinco processos já foram suspensos, inclusive o caso do acesso ilegal ao email da PGR. A moeda de troca manda nestas coisas.