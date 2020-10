O antigo presidente do Supremo, Noronha do Nascimento, resolveu escrever na revista da Associação 25 de Abril. Quem o ler e vir os argumentos que usa poderá pensar como foi possível ter alguém assim a mandar no Supremo Tribunal de Justiça.Sempre tão cuidadoso com os indícios de crimes de Estado, Noronha esquece regras elementares ao ligar jornalistas e fontes de informação à... corrupção. Para ele é simples: se os jornais dão lucro e conseguem informações, isso só pode ser criminoso. Uma bestialidade.Para o dito juiz, não interessa que um primeiro-ministro conspire para asfixiar ou vender dois jornais e um canal de TV que o chateiam. Qual é o problema?, diz sobranceiro. Nenhum, nenhum, Sr. Conselheiro. Já percebemos há muito.Menezes Leitão diz que a estratégia contra a corrupção é ineficaz e perigosa. O líder dos advogados tanto critica o que há, como o que pode haver. Não quer acordos com criminosos nem buscas digitais. Haja paciência.Entre março e agosto, as baixas médicas subiram 64% em centros de saúde e hospitais. Foi durante a 1.ª vaga da Covid. Há quem diga, a medo, que houve quem desse mesmo tudo e outros que nada deram.Um sindicato dos enfermeiros, que marca uma greve para novembro, merece ser levado a sério? Querem reformas aos 57 anos? Pois, os carteiros também. Todos se queixam de desgaste rápido.Sabem porque é que o País não pode parar outra vez? Porque o estamos a destruir agora e no futuro. Só em 10 meses de crise sanitária, a almofada das pensões caiu 10 anos. Não é difícil de perceber, acho eu.Ferreira Fernandes escreve como ninguém nos jornais. É o homem justo. Como isso se coaduna com a direção de um jornal, que pactuou com atropelos à liberdade de informar, é um enigma que não consigo deslindar.Inês Sousa Real é a líder dos encartados defensores dos animais e não me espanta que continue a falar das touradas. Mas atirar numa entrevista que até as podem fazer com um touro mecânico, isso já é só parvoíce.