Os santos da casa

O meu amigo lá me encontrou - setubalense, carregava nos erres mas não descarregava em ninguém. Entre encontrões, algumas levitações e parcas comunicações, ele chegou para dividir um metro quadrado comigo, com o sueco e com aquela que ele ainda não sabia mas haveria de ser a sua marchante preferida.



A memória turva que tenho daqueles tempos diz-me que na altura, eu, que dormia pouco, andava sempre de olho vivo. Naquela noite, há para aí 12 anos (não sei precisar, mas o Santo António ainda não tinha sido adotado por uma cerveja e um molho para batatas fritas), entre o fumo das sardinhas, nem ele nem ela viram o que eu vi (o sueco não acreditava no que via, portanto, não foi tido nem achado na história). Aqueles dois um dia iam casar, soube logo. Mentira: ele tinha uma T-shirt que dizia "sou uma ovelha choné", alguém sabe de um grande amor que tenha começado assim?



Pois, seus cínicos, aquele começou. Na cidade travestida, ele não tinha aparecido de fato de cavaleiro andante; mas e então? Belas adormecidas, durmam com esta: uns dias depois, os santos deles casaram. Nós nunca mais fomos juntos à Bica, é verdade, mas isso é porque às vezes, nas amizades, somos um bocadinho umas ovelhas chonés.

Parado à minha frente, aquele sueco não sabia o suficiente sobre Lisboa para perceber que aqueles seriam os melhores dias para conhecer a cidade medieval de Madonna em que ele, por exotismo, tinha decidido fazer Erasmus. Aquele era o mês em que a menina e moça que ele tinha conhecido até ali viraria travesti-mor: rainha das poderosas e albergue espanhol de noite, ressaca comunitária e mãos na consciência de dia.Percebia no olhar dele um certo espanto, mesmo que só lhe visse a nuca. É que, parado à minha frente, ele tapava-me a vista da Bica (e porque já naquela altura eu sabia que a Bica era linda, dava-me pena não a ver). A noite estava quente (lembram-se quando os santos vinham com tudo, incluindo o verão?) e o meu telemóvel também. "Onde andas?", perguntava-me um amigo. "Oh, filho, eu sei lá", lamentava-me eu.