A boleia da vida

A meio do bitoque, o meu amigo com o melhor cabelo (lã negra, não sei dizer de outra forma) pousou os talheres (levantando-me uma questão: porque é que as pessoas que comem mais devagar são sempre as que têm as melhores histórias?). E contou. Contou que no dia em que tirou a carta não quis mais nada, só fazer o caminho que durante anos tinha feito a pé para a escola. Ele não se emocionou, nós ficámos no chão. Aquele durão.



Hoje, enquanto fazia a ronda das redes sociais, dei com outro amigo - o que tem o melhor abraço - a contar como, findo o regime probatório, se lembrou de uma frase do irmão: o que a carta dá não é liberdade, é autonomia. Achei bonito mas enganador: porque depois da ronda das redes sociais, andei a fazer rondas para ver se a outra ronda não andava aí, a rondar e a multar, a multar e a rondar - cheia de liberdades para me tirar a autonomia. E disso nem um nem o outro me tinham falado. Também os entendo: para quê deixar que a verdade estrague uma boa história? E esta história é do melhor: 18 anos depois, tirei a carta, gente. Alguém precisa de uma boleia?





Aquilo não era um daqueles restaurantes em que se dança ballet. Aquilo era, para nós, o Rei dos Bitoques embora fosse, injusta mas oficialmente, só o Sardinha, um restaurante atascado num bairro afamado. Na mesa dos fundos, um bando de gente boa já se recriava com copos meio cheios. E, que sorte, erguiam-me um. A boa nova era minha mas eles, que não se desculpam na hora do brinde, meteram logo os papéis para a perfilhar.Tinha acabado de saber que o grande refrão da minha vida - a carta de condução que, em repeat, teve sempre uma operação STOP no caminho - ia mesmo tornar-se um hit de verão. Exame de código feito, meu amigos. E esta?Vamos acelerar. Esta que vos escreve falou pouco naquela noite. Todos tinham uma história para contar e eu só pensava que, se soubesse que o assunto era tão fértil, teria tirado a carta há mais tempo. Mentira: vivi muito e bem no lugar de pendura e fui até bastante feliz sem saber quão difícil é alcançar o ponto de embraiagem perfeito.