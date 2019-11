Os pinheiros de verdade

ePaper ou encontre-o nas bancas a 27 de novembro de 2019.

Tinha, no máximo, 20% de cacau, mas era o melhor chocolate do mundo. Semanas antes do Natal, no dia de ir fazer as compras do mês, enquanto os adultos tratavam dos bens essenciais, nós pensávamos nas nossas primeiras necessidades – e elas tinham a forma de ovelhas, reis magos, pinheiros, pais natais, sinos e botas, todos embrulhados em papel prata.À época, resolvíamos as nossas preocupações com o peso (o peso que cada ramo do pinheiro iria aguentar) e com a ginástica (a ginástica de nunca colocar os três reis magos no mesmo braço da árvore). Como não sabíamos nada sobre o minimalismo e resistíamos aos pinheiros de plástico, acontecia a nossa árvore de Natal assemelhar-se muito a uma Torre de Pisa ribatejana. Por nós tudo bem, até porque para cada problema havia uma solução.Era às escondidas que a solução se nos revelava (e nós convencidíssimos, claro, de que só a nós). Por fora, para o mundo, aquele pinheiro parecia o mesmo. Durante semanas, trabalhávamos a minúcia nos processos: sabíamos que a prata tinha a capacidade de voltar à primeira forma se fosse tratada com pinças e nós tínhamos mãos treinadas por anos de Lego e Mikado.Naquele grande plano só ouvíamos um problema: o barulho que a prata fazia. Felizmente, nós também sabíamos tossir. Portanto, roubar aqueles chocolates não era fácil mas a recompensa sabia a um golo de bicicleta, 32 piruetas de uma vez, um monte Everest e vice-versa.Não pensávamos nas cáries nem na desfeita que faríamos aos nossos pais se eles descobrissem o assalto à árvore. Quando conseguíamos abrir uma ovelha e moldá-la de novo até à forma original, tínhamos vontade de correr o mundo com os nossos 50 escudos no bolso.Quando o Dia de Reis chegava, já tínhamos a barriga cheia de Natal e um pinheiro de mentira que contava a nossa verdade: aqueles enfeites podiam ter, no máximo, 20% de cacau, mas tinham sabido ao melhor chocolate do mundo. Mais: dali a nada seria Natal outra vez.