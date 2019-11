A minha vida não era nada como a vida dos livros d’Uma Aventura. Enquanto as gémeas, o Pedro, o Chico e o João faziam a mala para um fim de semana num moinho abandonado, longe dos pais, enquanto comiam todas as batatas fritas do mundo e se perguntavam se ainda teriam barriga para um chocolate, eu passava o fim de semana a fazer coisas de terra pequena.No espírito da boa literatura infanto-juvenil, tudo me parecia um complô: enquanto eles iam a museus e acabavam perseguidos por malfeitores, eu via passar a procissão das velas, enjoava a ver rodas de folclore e sentia vergonha e medo das matrafonas do Carnaval. Enfim, nem um cão eu tinha.Enquanto as gémeas monozigóticas e os seus amigos investigavam movimentos suspeitos numa garagem ou arquitetavam grandes planos nos Pastéis de Belém, eu pensava que aquilo que eu vivia era um teatro – um faz de conta que somos uma cidade. E não eram só os livros da Ana Maria Magalhães e da Isabel Alçada que me faziam suspeitar que eu vivia numa terra onde nada acontecia – a televisão dos anos 90 também me deixava com a pulga atrás da orelha.Resumindo: por culpa dos livros d’Uma Aventura e da televisão, aquele era o lugar de onde eu queria fugir. Na altura, eu não sabia nada sobre o mercado da saudade, o culto do tradicional, o regresso às origens. Para mim, viver numa terra pequena era só o oposto de viver numa terra grande – e toda a gente sabia que as quadrilhas, os convites para umas férias num castelo da Escócia (Uma Aventura em Viagem, nº 4 da coleção!), as conspirações e os navios afundados não me iam aparecer no meio do Ribatejo.Esta semana, voltei ao lugar de onde já quis fugir. Não me pareceu tudo mais pequeno mas pareceu-me tudo muito igual. Passaram 200 anos e só eu mudei: agora sei que as terras pequenas têm coisas com que as grandes só podem sonhar. Hoje sei que aquilo que a mim me parecia teatro era, na verdade, a identidade daquele lugar. Só que aquela terra pequena quis ser grande, ganhou uma autoestrada e perdeu toda a gente. A ironia? Hoje, as cidades grandes é que fazem o teatro todo.