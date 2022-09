Os papagaios de serviço

A mulher levava um papagaio ao ombro. Alguém lhe perguntara pelo nome do bicho e uma criança olhava com espanto.

O mês era agosto e a esplanada era chique, o que asseverava um dilúvio de boas histórias para os meus ouvidos. Sou dessas – tenho dificuldade em não me meter nas conversas por conta de outrem. Fico ali, humilde, numa missão de paz, não dando razão a ninguém, guardando para mim, em silêncio, todas as sentenças com que resolveria os grandes conflitos da nossa era. Reconheço, porém: se estiver só eu e o meu café de filtro, eu não quero guerra com ninguém, mas quero uma crónica – e ela vem sempre com o troco.