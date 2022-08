Os cinco segundos de pânico

Ela sabia o que estava a fazer, com o seu fato de banho com folhos, olhar empreendedor e ancinho ao alto. Era possível, porém, que quem passasse por ela não conseguisse ver a potência que ali estava – ela, que podia ser a Frida Khalo, a Simone de Beauvoir ou a Rosa Parks da vez, tinha uma missão e ninguém a poderia parar. Só os avós, talvez, com aquele “é tão bonita”, que lhe suprimia as competências.