Sábado – Pense por si

Ângela Marques
Ângela Marques Jornalista
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23 de junho de 2026 às 23:00

As areias movediças

A água estava igual a ela própria, só lhe faltava o gelo e o limão.

No casino que aquele dia de praia prometia ser, nós só não apostáramos nas águas quentes de uma ilha paradisíaca porque, afinal, estávamos às portas de Lisboa. Com o País a parecer-se, perigosamente, com uma sucursal do inferno, desconfiávamos que a equação “areia quente” mais “água gelada” acabaria a ser igual a “que remédio”.

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