Estávamos na praia (lembram-se?, foi noutra vida) quando alguém falou nas três profissões que todas as famílias deviam ter sentadas à mesa de Natal: a de médico, a de advogado e a de contabilista. Desfolhávamos as mais-valias desses ofícios de forma absolutamente irresponsável: 1) como se as carreiras dos nossos entes queridos pudessem ser escolhidas por nós; 2) como se receitas a pedido, bons argumentos em caso de deslizes com a lei e declarações de IRS livres de cefaleias fossem algo a que aspirar e/ou que não nos devessem sair do pelo.O tom era de anedota mas levou-me a um seriíssimo debate interno. Sinto-me mais segura se houver um médico por perto? E tendo o número de um advogado no telemóvel, fico menos ansiosa? No dia de entrega do IRS, lamento não ter um irmão contabilista? Não. Mas o que faria eu da minha vida sem o meu mecânico?É que ele combina tudo: responde às minhas angústias automobilísticas ao fim de semana como aqueles psicólogos que dão o número de telemóvel aos pacientes, encurrala os seguros como o Tom Cruise na barra do tribunal do Uma Questão de Honra e ainda me manda a conta de cada arranjo por email com o assunto "sem pressa" como um contabilista que está do meu lado.Ainda hoje me veio bater à porta. Queria ajudar-me, resolver um pendente – no fundo, deixar-me descansada, como se me dissesse: "Ângela, não se preocupe, tudo correrá sobre rodas." E eu sei que ele é só o meu mecânico mas, no fundo, sinto-o como se fosse padrinho do meu carro – cuida dele como um pai e isso enternece-me como manteiga em frigideira quente.No último ano e meio, vi-o mais vezes que a alguns amigos e foi sempre especial. Ele é, talvez, a única pessoa que me faz gastar dinheiro com a sensação de o lucro ser meu. Talvez seja por isto tudo que, como se vivêssemos os dois na aldeia, ainda no outro dia lhe trouxe figos vindos da serra – a ele que me parece vindo do céu.