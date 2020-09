As rezas duvidosas

Com o coração destruído um nível abaixo da linha do mar, ela estava pronta para espalhar cartazes de "desaparecido" pela cidade: tinha perdido um anel para o mundo e o mundo parecia-lhe um buraco negro.Na angústia dela não havia exagero. O anel era especial, um daqueles que põe o "íssimo" em lindíssimo. Tinha sido um presente da mãe, uma daquelas mães que sabe que a herança em vida não é pressa, é amor. A mãe, vivaça, já pensava na joia seguinte. Ela, mais nova, estava presa ao passado.Era vê-la: examinava, com minúcia, carteiras, porta-bagagens, o fundo da cama e o forro das malas de viagem. Valia tudo, só não valia revirar-lhe os olhos. Aliás, toda a gente estava convocada para a missão. Todos tinham de ajoelhar e espreitar debaixo da mesa, do frigorífico e dos móveis. Estávamos de férias, mas era como se estivéssemos no 24, promovidos a Jack Bauers da vida real.Com o tempo, ela esmorecia e nós com ela. Digo nós mas eu não tinha acreditado no sucesso das buscas desde o início. Era miúda quando ouvi pela primeira vez que é quando deixamos de procurar que encontramos aquilo que perdemos. Tinha já apresentado o plano quando uma amiga lhe sugeriu: "E se pedíssemos ao meu tio que fizesse uma reza para saber se o anel vai aparecer?"Fiquei pasma: havia uma reza de Perdidos e Achados? E onde estava o tio bruxo quando me desencontrara com as chaves do carro? E porque é que ele não tinha uma app? A minha amiga explicou-se e explicou-nos tudo: "As pessoas têm é de estar preparadas para a resposta." Juro, arrepiei-me. "Uma coisa é certa", continuou: "Se eu não lhe pedir a reza haverá sempre esperança para o anel."Ficámos assim: eu a dizer que o anel apareceria, a bruxaria em linha de espera e o anel em parte incerta. Hoje, a meio da tarde, uma fotografia no WhatsApp deu-me a razão que eu tinha pedido emprestada à sabedoria popular: quando todos deixámos de pensar nele, o anel apareceu. Da experiência, ficámos com a herança: no que à esperança disser respeito, será sempre melhor ficar na dúvida.