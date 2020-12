O sonho de consumo

Eu queria ser como Elis Regina, que sabia o que queria. Ela queria não sair mais da sua casa, aquela casa – especificamente aquela casa, dizia ela. Elis Regina sabia de tudo e provava-o quando dizia que não abdicaria mais da sua horta e que isso não era uma questão de idade, era uma questão de oposição. Portanto, eu queria ser como Elis Regina. Só que eu não queria uma horta, queria um robô de cozinha. E não estava tão certa de que isso não fosse uma questão de idade.A viver no meio do cimento e sem poder, para já, abandonar tudo e ir viver numa casa de campo a cinco minutos do Leblon e com vista para a praia de São Conrado, eu não podia sonhar com fazer sopas que saltassem diretamente da terra para o prato, pelo que me dava por contente se pudesse criar o meu próprio pesto. E era a isso que aspirava quando fazia pesquisa sobre os melhores robôs versus as melhores patranhas.O ponto de rebuçado em que eu suspeitava que a proximidade dos 40 me pudesse estar a transformar numa daquelas pessoas que gosta de ver flores a crescer não derivava tanto do desejo de fazer leite de amêndoa centrifugando 200 gramas de amêndoa com água (falando em embuste…) mas aquele em que me imaginava a cozinhar tudo num só pote. Não era uma questão de oposição, Elis, mas era uma questão de resistência: não tenho estofo emocional para pilhas de loiça para lavar.Havia mais, no entanto: eu não queria comprar um robô de cozinha, queria namorá-lo (minto, queria ser cortejada por ele – dormiríamos ambos num beliche: o meu ego em cima e ele em baixo). E foi assim, como num filme, que tive o que queria. Depois de meses a vê-lo ao longe, apanhei-o na loja e enfiei-o na minha cozinha.Estamos na fase da paixão. E agora tenho a certeza de que nada nesta história é uma questão de idade, porque se me visse a brincar com este robô como se fosse um Nenuco, até Elis diria que estou longe de ter maturidade para plantar horta.