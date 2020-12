O cluedo nas redes sociais

A salada de couve-roxa com feta não tinha mistério, explicava o dono da casa, quando alguém perguntou: "E o Joe?" A ausência do Joe (nome fictício), um inglês que era o contrário de um espalha-brasas, estava a deixar aquela festa em lume brando. Se uns queriam esperar, ninguém queria desesperar – e, com o medo, começava a ser servido o preconceito."Ele é inglês, é sempre o primeiro a chegar", dizia o aniversariante, convicto de que antes de sacudir as velas (parabéns, 2020), talvez tivéssemos de acender uma tocha pelo Joe. A salada de couve-roxa com feta já dava espaço ao caril de tofu quando alguém voltou à vaca fria: "Mas e o Joe?"O Joe, cidadão britânico, logo cumpridor, sabia das novas regras: a festa tinha sido encolhida e seríamos poucos, os essenciais para um convívio higienizado e sem excessos (daí a salada, o tofu, um vinho inocente e uma música discreta). Onde estaria o Joe, que nem no telemóvel respondia?Quando o aniversariante decidiu agir, deslocando-se a casa do desertor na esperança de encontrar uma luz e uma resposta, os convidados (aflitos com o picante no caril), ficaram a saltear o suspense. Não teriam passado dois minutos quando alguém decidiu trajar-se de detetive."Ele nunca chega atrasado e não é o tipo de pessoa que ignora 33 chamadas não atendidas", lançou a primeira. "Será que se apaixonou?", atirou outro. "E se foi assaltado?", questionou um terceiro. "Vamos varrer-lhe as redes sociais", concluímos todos."Ele partilhou uma tarte de limão às seis!", ouviu-se. Talvez aquela tarte fosse a razão de tudo. O homem não era um robô de cozinha, podia ter-se atrapalhado. "Ou então decidiu não vir, está ocupado e nós estamos só a invadir-lhe a privacidade", tentou um amigo. Já nos preparávamos para ativar um sistema de localização quando o aniversariante, regressado das buscas, exclamou: "Recebi uma mensagem!"O Joe estava vivo – não tinha morrido, só tinha ficado offline. Quando chegou, ficámos felizes. Envergonhados mas felizes.