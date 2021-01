A vacina da ignorância

Quem olhasse para ele podia duvidar: teria passado pela Segunda Guerra Mundial, por uma Black Friday na Macy’s ou por todos os aeroportos do mundo? A verdade é que aquele boletim de vacinas só tinha passado pelo início dos anos 80 – e com distinção, apesar dos cantos gastos e das páginas sépia. Da BCG à hepatite B, ele tinha todos os carimbos. Testemunho de um sistema imunitário protegido, ele era, contudo, mudo sobre o meu sistema nervoso à época.Conservo ainda uma marca no braço – uma marca que marca algumas gerações – que me diz que fui, apesar de tudo, uma heroína de guerra. Porque enfrentei, mesmo que arrastada pelos corredores do centro de saúde, as minhas bestas. Temi-as mas dei luta, nem que tenha sido por dentro. É que eu – de forma não tão original assim, concedo –, odiava seringas.Não as odiavas per se, odiava-as por mim – pelo que elas me faziam. Na minha cabeça, não fazia sentido: então o homem tinha ido à Lua mas não conseguia administrar-me vacinas sem me romper a pele e a alma? [O mesmo raciocínio lógico irromperia no meu cérebro em construção quando um dia, cheios de paciência, os meus pais me explicaram que não, nem toda a medicação vinha em xarope com sabor a laranja, e me apresentaram os comprimidos em cápsula – ou como gosto de os recordar, em bazuca – que nem a pão e/ou iogurte Longa Vida (a ironia) eu conseguia engolir.]Odiava as vacinas porque me faziam ter medo mais do que me faziam sentir dor. Da dor não me lembro mas do medo nunca me esqueci. Era a antecipação da dor que me parecia já doer – eu não sabia o que era a ansiedade, na altura – e me transformava as pernas em gelatina e os músculos em plasticina. Era o medo que me fazia odiá-las.Esta semana, fiz a simulação que não imaginei fazer. Tudo correndo bem, voltarei a enfrentar as seringas antes do verão, o que dá tempo de sobra para antecipar a dor. Só que agora já não tenho medo. Aliás, pensando nisso, a ideia desta vacina é deixarmos todos de ter medo, não é? W