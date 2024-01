Com a idade, acabam-se as borlas da vida: tudo tem um custo e de tudo levamos o troco.

A idade mata – e enquanto não mata, mói muito. Com a idade, venho a perceber, o tempo só encolhe. As férias nunca mais voltarão a ser grandes e o fim de semana deixará de começar à quinta-feira, com a noite dos estudantes e toda sua cerveja, e passará a ser um dilema: melhor aproveitar ou descansar? Com a idade, acabam-se também as borlas da vida: tudo tem um custo e de tudo levamos o troco. Parece poesia ou filosofia em saldos mas não é. É tão simplesmente o resumo da minha mais recente consulta com o médico de família.