A piada fazia-se sozinha: as famílias disfuncionais passam por muito, mas comem melhor do que as funcionais.

O cheiro a coentros que vinha da cozinha dizia três coisas: a primeira, que, como sempre suspeitei, as famílias mais felizes são as imperfeitas, disfuncionais, que sabem o que é a tradição, mas escolhem a diversão; a segunda, que ninguém no meu núcleo fechado tem um diferendo genético com coentros; e a terceira, que há de nascer quem vai dizer à minha mãe que amêijoas à Bulhão Pato não são um prato apropriadíssimo para o almoço de Natal.