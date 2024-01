Com a sensação térmica de um esquimó enregelado, mais entupido que um centro comercial no Boxing Day e cansado como a última fatia dourada da travessa, o meu amigo queixava-se da violência com que uma gripe o tinha atingido desta vez. Não havia própolis, gengibre ou mel de rosmaninho no mundo que o salvasse – e, portanto, percebendo isso, eu não seria louca de tentar.