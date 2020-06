ePaper ou encontre-o nas bancas a 24 de junho de 2020.

Ela era um monumento à resistência – só que, humilde, andava curvada, sem auxílio de cavalos ou espadas na cinta. Não fosse já surda e pareceria que vivia na clandestinidade ou que andava fugida por dívidas de jogo (sendo surda, dava nas vistas sempre que ligava a televisão; e assustada como ficava com a campainha, seria incapaz de fazer uma poker face).Na realidade, do que ela tinha cara era de ter sobrevivido aos tempos de uma sardinha para cinco optando pelo jejum. Com 200 anos, parecia acreditar que se Deus era pai ela só podia ser a filha e já não precisava de muito na vida além da visita (rara) dos netos e de um telemóvel com som (para o qual eu fazia, de quando em quando, de botão de volume).Mal a conhecia quando, num domingo à tarde que recordo chuvoso, de regresso a casa, carregada de sacos como se estivesse em mudanças para um T5, eu percebera, com uma asneira audível em Porto Santo, que tinha deixado a chave do lado errado da porta. Sabendo que não vira tanto MacGyver para nada, estava embrenhava na tarefa de salvar o dia com um gancho do cabelo e não dera pelo momento em que ela saíra de casa – quando olhei, a vizinha empunhava uma faca.Entusiasmada com o enredo, ela queria ajudar e não sabia como. Entretanto, para inaugurar um estilo de vizinhança cuja existência até ali eu ignorara, duas outras vizinhas estavam também já prontas para resolver a questão com um raio-x. O raio-x acabaria por funcionar, a faca voltaria ao faqueiro, a história seria recordada muitas vezes em conversas de elevador e tudo correria bem até ao mês de março de 2020.Dedicada a desinfetar maçanetas, eu não dera pelo silêncio da vizinha. Um dia percebi que não estava. Temi (já são 200 anos), mas torci para que um dos filhos a tivesse levado para a esconder do vírus. Só que o tempo passava, o País desconfinava e da vizinha nada. Esta semana, a meio da tarde, ouvi vozes nas escadas. Era o filho. "Pronto, finalmente está na sua casa…", dizia ele. A vizinha? Cega, surda e muda. Deve ser assim que uma pessoa se sente quando volta à solidão.