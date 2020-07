O pó de casa

Freud explicaria melhor mas eu só tenho esta maneira de o fazer: cresci no tempo dos bibelots, das camilhas e das bonecas de porcelana, ou seja, fui criança num tempo em que uma sala de estar era um filme de terror. Se não limpava mais o faqueiro era porque os meus ricos pais (difíceis de confundir com pais ricos) adoravam comer fora; agora, sobre a técnica do papel de jornal para limpar vidros ou sobre como deixar escapar cerâmica que nem sabonete eu sabia tudo.O tanto que eu sabia era o tanto que odiava aquelas funções. Ao sábado de manhã, à falta de melhor (tentei durante anos juntar-me aos escuteiros, estudei música clássica e fiz um programa de rádio – nada resultava, quando voltava a casa os bibelots continuavam a rir-se debaixo do pó), havia uma sala de estar para limpar. Não ganhei, por isso (e naturalmente), especial afeto às tarefas domésticas. Nunca me animaram.Ainda assim, durante anos resisti à ideia de requisitar esse serviço a outrem. A primeira vez que o fiz chorei, por culpa e vergonha. A Maria tinha metade do meu tamanho, um entusiasmo raro e a necessidade do trabalho – e acho que isso, tudo junto, me aspirou a energia. Mal sabia eu a falta que essa energia me faria mais tarde, quando começasse a guerra fria: para a Maria, eu não sabia arrumar a manta e as almofadas no sofá (se podia fazê-lo como nos anos 50…).Há um ano, percebi que tinha pavor a cruzar-me com quem quer que fosse limpar a minha casa. Além de fazer aquele clássico de deixar a casa apresentável, como se respondesse perante os meus pais, eu tentava por tudo estar fora de casa à hora da chegada da empresa de limpezas.Quando a pandemia chegou, eles tiveram de sair de cena. Há duas semanas, felizmente, ligaram a dizer que estavam prontos para voltar. Deixei-lhes um bilhete a dar-lhes as boas-vindas e a explicar-lhes como me tinham feito falta. Acho que cresci. Felizmente para eles, continuo a odiar bibelots.