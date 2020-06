Os maridos ideais

Era uma carrinha branca, daquelas que imagino sempre que num thriller literário há uma carrinha branca, e estava parada ao meu lado nos semáforos. Como se quisesse acelerar o tempo no espaço, o condutor avançava 10 centímetros a cada 10 segundos, o que a dada altura me permitiu ler o que, em letras garrafais, anunciava: "Tudo o que o seu marido não consegue fazer, o Joaquim Carlos faz."Se o slogan me levantava algumas questões (como, por exemplo, quem queria realmente atingir e como), a ilustração que o acompanhava não me deixava dúvidas: o Joaquim Carlos via-se como um Super Mario sessentão, resvés grupo de risco, capaz de suplantar em tudo todos os maridos do País.A proposta artística era óbvia: quem já jogou Super Mario sabe que o pequenito é espevitado, corre que se desunha e não vira a cara à luta. Aquele Joaquim Carlos – que, percebi depois, opera no mercado da construção civil (o publicitário que lute) – quer ser como ele, bigode e boina incluídos, mas por comparação com maridos sem talento para a bricolage.Quando o semáforo ficou verde, eu devia estar roxa (um dia hei de deslocar a retina de tanto revirar os olhos), a pensar que às vezes a vida me parece só um gigante concurso de testosterona no sangue. Os machistas dirão que é exagero, os Humpty Dumptys dirão que era só uma brincadeira e, no entretanto, os estereótipos vencem. Tem piada, não tem?Eu, quando dei por mim, estava a rir. É que das colunas do meu carro, que eu levava com as janelas abertas, a Cristina Branco equilibrava o jogo enquanto cofiava o bigode do Super Mario: "Não tenho marido/ Não tenho dormido/ Hei de me salvar", dizia ela.Caída do céu, ela explicava: "Eu não sou de ferro/ Nem sou de fraca constituição." E foi então que achei que devia aumentar o volume para passarmos de nível: "Quero sentir-me sempre em casa/ E nunca me pôr em causa/ E nunca mais/ Ter de me explicar/ Com delicadeza."Funcionou. Pelo retrovisor, antes da curva, ainda vi que o Joaquim Carlos tinha deixado a carrinha ir abaixo.