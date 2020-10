Era nas curvas de Rio Maior que eu mais sentia que o mundo era injusto para as crianças. Enquanto no banco da frente dois adultos seguiam com a sua vida, deixando o passeio para trás na hora que entendiam, no banco de trás dois menores debatiam-se com o maior desafio das suas vidas: aceitar a sua impotência e não soçobrar perante o enjoo.Com a janela aberta para sentir algum alívio, víamos como o carro andava para a frente ao mesmo tempo que a nossa vida andava para trás. Quando a viagem era feita de noite ainda tínhamos um outro momento de desmame da infância. Entre as muitas curvas que fazíamos havia uma especialmente difícil. No meio do nada, encontrávamos um homem – sempre na mesma curva, sempre o mesmo homem. Aquilo não nos soava bem mas parecia divertidíssimo para os nossos pais.Para mim, se eles se riam isso queria dizer que não corríamos perigo. E como eu já tinha sofrido à volta de algumas fogueiras, em noites de tertúlias ribatejanas em que os adultos ouviam fados e os seus filhos prestes a entrar na faculdade (os piores) se divertiam a assustar os mais miúdos, dava-me por satisfeita que o meu pai não oferecesse boleia ao homem e ainda divagasse sobre as razões que o levavam a estar ali – sem que isso implicasse eu e o meu irmão acabarmos de cabelo rapado, vestidos de serapilheira a dormir numa cave.No último fim de semana fui eu no banco da frente e não houve curvas de Rio Maior para ninguém. Numa estrada escura para os lados da Costa Nova, porém, houve algo que me lembrou aquelas viagens de infância. Descrente da tecnologia que permite ao Waze indicar-nos sempre o caminho mais rápido, a minha mãe viu-se numa estrada deserta com a noite a pôr-se e o passeio a terminar à minha ordem. Com a voz mais fina que lhe ouvi em toda a vida, ela disse: "Lembram-se quando vínhamos da praia e numa curva ali para os lados de Rio Maior passávamos por um homem…" Ri-me para dentro. O mundo é injusto para as crianças – mas a justiça sempre chega.