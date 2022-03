O corpo às balas

O jogo decorria com a sanidade possível – eles, no campo, esgravatavam-se para ganhar as segundas bolas todas e eu, no sofá, assistia a tudo, numa sobriedade só, pondo o futebol no lugar que ele merece (que é no colo de Arrigo Sacchi, a quem se atribui a frase matadora “o futebol é, de entre as coisas menos importantes, a coisa mais importante do mundo”) – quando ouvi um dos comentadores usar a expressão “literalmente”.