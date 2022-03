Os nossos reality shows

Cada um tem os amigos que merece – e os meus, quando em 2022 me convidam para jantar, pedem-me que apareça com um pão de fermentação lenta ou um vinho natural debaixo do braço. Se olho para a linha do horizonte e me pergunto o que é isto, que tempos são estes e onde ficou o patê de delícias e a massa de atum com natas? Efetivamente olho e sem dúvida pergunto. Acabo, porém, a concordar que já não temos idade para comer e beber como se o nosso anjo da guarda fosse nutricionista com uma especialização em oncologia. E, assim, no último sábado, foi pelo trigo e pela uva de qualidade e sem aditivos que fomos.