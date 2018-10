O código moralista

Gelei. Ponderei lançar a discussão. Felizmente não foi preciso: a professora encerrou-a por mim, pedindo-nos que não levássemos aquela conversa a sério. Não há géneros ao volante, vê-se de tudo na rua, disse ela. Eu desacelerei e pensei: deve ser isto a escola da vida.

Com os fones nos ouvidos e os olhos no chão, ele subiu as escadas a arrastar os pés. Para não atrapalhar o trânsito, encostou e cedeu a prioridade. Se tivesse levantado o olhar teria visto como ela o ultrapassou: com cara de melhor aluna e um livro de código a cheirar a tinta nas mãos, ela estava mais alegre que um polícia sinaleiro em dia de tráfego intenso. De olhos no relógio, decidida a acelerar os ponteiros, ela também não pôde ver quem chegou depois: uma turma de miúdos como ele, uma turba de alunos como ela e vice-versa.Aquela aula ia ensinar-lhes a matemática do medo: juventude mais escola igual a suores frios. Quando a professora entrou na sala, pediu-lhes que se sentassem. Só que eles não sabiam como - era como se as cadeiras lhes fugissem. Atropelaram-se (é difícil andar com a cabeça enfiada num buraco) mas lá se sentaram - todos da segunda fila para trás, claro. A professora saiu de novo e foi como se lhes tirasse o tapete. Para sobreviverem, agarraram nos telemóveis. Como são da geração do toque nem fizeram barulho com as teclas - pareciam o motor de um híbrido, o que vinha bem a propósito.Quando a professora lhes quis medir o pulso, pediu-lhes que lessem alto algumas passagens do livro. A melhor aluna da turma ofereceu-se e começou. Com a dicção perfeita, leu qualquer coisa sobre a importância da condução defensiva, sobre o consumo de álcool e ainda sobre estados de ansiedade. Parecia que me estava a preparar para a ansiedade que aí vinha. É que depois de muita conversa sobre o condutor, aquele livro de código queria discutir o género. Queria ensinar-nos que os homens, por oposição às mulheres, são agressivos a conduzir, gostam de carregar no acelerador e quando cometem uma contra-ordenação dão tudo - não têm tino nenhum, resumindo.