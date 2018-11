O travo amargo e a decepção com que fiquei da boca à alma perseguiu-me todo o dia. À noite, percebi: aqueles cereais prometiam tudo e não tinham nada - faltava-lhes humanidade. Dei-lhes o meu voto porque me fiei no bem que me fariam, só que, pelo caminho, esqueci-me da humanidade e da falta que ela faz. Agora que penso nisso (porque perdi a fome quando enfim percebi quem é o novo Presidente do Brasil), acho que não nos podemos esquecer de uma coisa: a falta de humanidade não se engole. Não se pode engolir.

=

Era uma tarde sem gosto, daquelas em que uma barriga a dar horas faz mais barulho que o Big Ben em noite de trovoada e a fome até dá sede. Em cima da secretária dela havia uma caixa de cereais bio. Não havendo doce de leite, manteiga de amendoim ou chocolates à vista, aquela caixa de cereais pareceu-lhe um bombom."Vamos a isto?", disse ela. "Crime era não experimentar", disse eu. Se íamos assassinar as papilas gustativas uma da outra com aquele desafio? Nem eu nem ela perdemos um minuto a pensar nisso. Mas eu sabia - eu sabia que a minha amiga é uma mulher que trata os enchidos por tu, sabe tudo sobre toucinho-do-céu e venera iscas à portuguesa. Só que naquela caixa de cereais bio a promessa era política: com vista à eleição, ela prometia cereais integrais originais. Lá dentro, garantia, acotovelavam-se cereais integrais sem açúcares adicionados ou adoçantes artificiais, produzidos com fermentos 100% naturais, sem corantes ou aromas químicos, sem óleo de palma e, claro, vegan. Tudo isto, para nossa desgraça, foi o que só lemos depois de provarmos os primeiros cereais.Hoje lamento. Minto: lamentei logo. É que ao primeiro cereal achei que me tinha enganado - só podia ter mordido a caixa. Respeitando todas as regras da felicidade e, assim, ignorando as da etiqueta, não degluti (o que, hoje, festejo: pude assim usar o verbo deglutir neste texto). A minha amiga seguiu-me, não sem se rir e sentenciar: "Claro. Estes cereais não têm açúcar, não têm corantes, não têm óleo de palma… não têm nada."