A idade certa para viver

A idade dela nós fazíamos um interrail todas as quartas - de Alfama ao Cais do Sodré e do Bairro Alto à Bica, enquanto íamos do ponto A ao ponto B, conhecíamos os melhores e os piores embaixadores de todos os países da Europa; e se parássemos no bar cubano a que chamávamos portagem, corríamos o risco de assistir a um combate de boxe entre a amêndoa amarga, a ginjinha, a caipirinha e o pisco sour e descobrir, com a cooperação da própria bílis, que um é bom, dois ainda vá, mas quatro é haraquíri. Talvez por isso me tenha doído tanto quando ela disse: "No outro dia vi imagens de um concerto e fiquei mesmo triste. As pessoas estavam todas juntas, à noite, a dançar."Tentei disfarçar mas sabia perfeitamente de onde vinha aquela inquietação que não era só inquietação. A pausa que a nós, com mais 10 anos do que ela, nos soube bem (foi bom pousar o comando da vida social sobre o braço do sofá e ficar só a olhar para o ecrã, sem planos - que o cansaço mata mas antes de matar mói muito), a ela soube-lhe a uma travagem a fundo na aceleração que era suposto fazer na grande pista entre os 20 e os 30 anos.Com a idade dela nós não distinguíamos os dias de semana do fim de semana nem tínhamos coragem de chamar diretas às noites passadas sem dormir - chamavam-se sábado e ponto final. Mais: conceitos como o recolher obrigatório viviam nos livros; para nós obrigatório era andar por aí. Portanto, a nossa vida era um verbo conjugado no presente e no futuro enquanto o mundo, no lugar das legendas, girava.Só que, vejamos, hoje o mundo não está a girar, está a capotar. E para quem devia estar a crescer, a dar as cabeçadas, a cair e a levantar-se e a conquistar o mundo com pontos na cabeça, não pode ser fácil. Porque se a vida não se está a conjugar no presente, pelo menos nós, com mais 10 anos, temos a possibilidade de a conjugar no passado. Para eles é mais difícil: sem passado, eles não conseguem ver o futuro. E, enfim, foi pensando nisto que lhe disse, depois do desabafo: "Vais ver, para o ano já vai dar." Aguardo resposta até agora.