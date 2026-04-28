Sábado – Pense por si

Ângela Marques
Ângela Marques Jornalista
28 de abril de 2026 às 23:00

A descida da avenida

Ela andava ansiosa, não falava de outra coisa, parecia um disco riscado do Sérgio Godinho

Ela era toda “25 de abrilsempre”, cabeça, tronco e membros, cravo tatuado na pele e tudo. Ela falava da Avenida como se uma avenida pudesse ser uma passadeira vermelha e não se cansava de tentar convencer-nos a combinar hora e lugar para repetir, até à exaustão, que a revolução não acabou, que a liberdade não está garantida, que a paz, o pão, a saúde e a habitação não são o refrão que deviam ser na nossa vida.

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