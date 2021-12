As memórias auditivas

Não há nada como um café moído na hora, pensava eu quando as vi chegar, mais quentes que a base da minha cafeteira italiana (as más notícias realmente não correm depressa, galopam). As últimas, resumindo, eram que, no intervalo, o jogo estava assim: até o árbitro lá em cima apitar, as vacinas podem ser derrotadas, pode haver um empate técnico entre a nossa capacidade de nos isolarmos e o número de aviões que queremos apanhar e aparentemente quem está mais perto da vitória é uma nova mutação (ou 30) do vírus que, arredondado, é o Satanás.