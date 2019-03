As matrafonas da decência

Capa n.º 774

No meio do zapping, ali estava ele: o Carnaval de Torres Vedras em forma de programa de televisão. Em grande plano, mais alegre que um cabeçudo, um ator (um com muita pancada de Molière no CV, um dos bons) dava corpo ao ridículo. O programa era de variedades mas ele fazia o mais comum: vestia-se de mulher (uma mulher que não existe) para performar a feminilidade (uma feminilidade que uma matrafona não pode ter). O público exultava. Aquilo era um artista.Homens e mulheres riam - tanto que achei que não estava a perceber a piada. Então percebi: a piada era eu. Se ver um homem vestido de mulher faz toda a gente rir, triste de mim que não percebia porquê. Achei que podíamos conciliar-nos: é que, vejam - dizia mentalmente ao público -, eu também consigo sorrir com um homem vestido de mulher. Eu consigo, se achar bonito.Outro dia, percebi que um outro tanto de gente ria de um outro homem (um com milhões de pancadas, um dos bons) que também subia ao palco. Nas caixas de comentários (onde todos se portam mal porque Deus não vê) havia quem arrancasse cabelos, havia quem maldissesse o País, havia quem se sentisse ferido de maneiras de que nem é bom falar. Aquilo não era um artista, aquilo não era nada.Fiquei como o Waze a redirecionar a rota (sabem, quando nós é que erramos a saída e ele é que leva uns segundos às voltas?): a maioria falava deste homem como se ele se tivesse mais ou menos vestido de mulher. De novo, eu não o tinha visto assim. Lembrei-me do primeiro homem, que agradava tanto. E tentei resolver o bug nacional: então, um homem que se veste de mulher está bem; um homem que se veste a meio caminho está mal.O bom disto, pensei, é que ao menos sabemos em que mundo vivemos. E nesse mundo cheio de aspas um homem pode vestir-se "de mulher" se for para ridicularizar a sua condição. Agora, um mundo em que um homem não nos deixa decidir se ele é homem ou mulher? Isso não. Isso é brincar ao Carnaval. Uma indecência.