O golo de uma vida

Dentro das quatro linhas, as duas equipas queriam ganhar. Cada jogadora queria o que cada jogador de futebol quer: ter o mundo aos pés. Soou o apito. E de repente a Francisca pegou na bola, fintou uma adversária, ainda outra (a quem ensinou como fazer uma revienga), olhou as redes e rematou. Golo.



Metade da bancada saltou em delírio. A miúda tinha marcado. Um grupo de amigos do pai da miúda estava louco: o pai estava desaparecido e não tinha visto o que a filha tinha feito. De repente, os amigos avistaram-no e tentaram, sem glória, descrever-lhe o feito.



Com graça, alguém lamentou que não houvesse repetição. Ele encolheu-se mais que o Danny DeVito, era como se lhe dissessem que tinha perdido os primeiros passos da filha. Só que este era um daqueles dias em que a Lei de Murphy veria o tiro sair-lhe pela culatra. De repente, das grades, alguém disse para a bancada "eu filmei".



A bancada que antes parecera curta para tanta gente parecia agora fazer uma prova de estafetas para que aquele pai visse as filmagens. Em lágrimas, ele viu os primeiros passos da filha no futebol. Golaço. A miúda tinha marcado um golaço. O placard mexeu-se: 1 a zero para o Benfica; 15 a zero no coração do pai da Francisca.

Podia ser do sol de inverno, do calor de primavera ou do cheiro a manhã de verão - podia ser qualquer uma das coisas ou nenhuma mas naquele dia, toda a gente o podia sentir, a Lei de Murphy ia ver o tiro sair-lhe pela culatra. Era um desses dias em que tudo o que poderia correr bem ia correr bem.A bancada era curta para tanta gente. Em pé, nas grades, famílias espreitavam curiosas. Quando a bola começou a rolar o placard não se mexeu mas toda a gente percebeu: o futebol ia ganhar aquele mata-mata. 15 a zero.O jogo não ia acontecer no relvado principal e não havia câmaras, comentadores nem flash interviews marcadas para o fim da partida, mas as duas maiores equipas de futebol feminino de Lisboa iam enfrentar-se à hora da missa - e se isso não é um hino ao futebol, o que será?