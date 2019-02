A fé que não se explica

Ouvimos o que se passava lá dentro: um a um os resultados do exame eram revelados e um a um os alunos iam saindo.

Houve de tudo: os cabisbaixos, os que saíram com sabor a dever cumprido e até uma saída à Bas Dost, com direito a joelhos no chão e grito para a bancada (onde, claro, estava uma mãe). Rimo-nos mas de nervoso. E inveja. E logo depois pânico outra vez. Até que ao silêncio vindo de dentro da sala se seguiu a chamada.



Sentámo-nos e ouvimos as explicações. Bom, os outros devem ter ouvido porque eu só consegui pasmar-me. No tampo da minha mesa, numa barra de ferro, havia uns escritos - uns daqueles que costumam decorar as portas das casas de banho das estações de serviço.



No meio do emaranhado de nomes, corações partidos e tentativas de street art, li: "Vais passar." Ri-me para dentro. Depois: "Tu consegues!" Confesso, vieram-me as lágrimas aos olhos (eram nervos). Por fim: "Força." Ri-me outra vez. E pensei: não sou tu cá tu lá com anjos da guarda mas, bolas, há gente que cai do céu. Há gente que, na hora do aperto, perde tempo a deixar por escrito a fé nos que vêm depois. Funcionou, gente boa. Passei.



Eu ia fazer o que ainda não tinha sido feito. Aos 36 anos eu dobrava os 18 e redobrava intenções de ser encartada. Passara os últimos dias a fazer testes de código (um código de boas práticas mas pouco prático de carregar de um lado para o outro) e tinha visto chegar o dia do exame. Acordei feliz como gelatina.Tendo a fama e o proveito de me atrasar para tudo, calculei o tempo que ia perder no trânsito mais o tempo de que precisaria para me lembrar do meu nome na hora da chamada e pus-me a caminho. Quando cheguei vi-os. Espalhados pela sala de espera pareciam todos um: um doente à espera do diagnóstico, um arguido à espera da sentença, um devedor à espera do extrato bancário. À conta deles, senti-me menos nervosa. De zero a condenado à forca eu era aí um seis. Aquelas paredes de esquadra da PSP também não ajudavam e tudo piorou quando a porta se abriu para deixar sair a leva anterior.