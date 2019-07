As gentes do Norte

Naquele rio, contudo, não era água o que corria, não podia ser. Numa espécie de rito de passagem, bebi uma poção mágica chamada Cai Bem (que, sem surpresa, me caiu lindamente). Na subida de regresso a casa, claro, fiz de tudo para honrar a expressão popular "tropeça mas não cai". Isto depois de ter participado num tiroteio – quem já tentou pagar uma conta no meio das gentes da serra e viveu para o contar saberá da agonia.



Dois dias depois de termos chegado eu bocejava a meio da manhã, bocejava a meio da tarde, enrolava-me como um bicho de conta e bocejava um pouco mais. Achei que era preguiça e tentei espantá-la. Felizmente, a explicação chegou encharcada em ternura: "Não estás cansada, Ângela, estás descansada. É natural. É do colo que a gente do Norte dá." Bebi mais uma ginjinha e derreti.



ePaper ou encontre-o nas bancas a 17 de julho de 2019.

Se as portas falassem, aquela teria começado por dizer poucas e boas. Era já de noite e os sinais estavam todos lá: uma piscina tapada e duas espreguiçadeiras reviradas pelo vento, além da mesa para 10 arrumada a um canto – tudo envolvido num lançarote imaginário, como um teaser das férias em realidade aumentada. Quando o carro entrou na quinta, as luzes da porta da casa principal acenderam-se. Era o início de uma história de encantar.A reclamação ("Isto são horas de chegar?") vinha ensopada em ternura e saudades. A mesa posta na sala de jantar (onde nunca se jantava) atestava a cerimónia inicial. A visita (que era eu, que às vezes acho que o mundo me lambuza de mel) haveria de passar a fazer as refeições na cozinha, como a família, logo que começasse a sentir-se parte dela – coisa que demoraria menos de 24 horas. Naquela primeira noite ainda me fariam sala. Estávamos no Norte, afinal – onde o coração é grande, mas também não é tolo.O jantar não acabaria sem uma degustação de ginja caseira, doce como o artesão que a fizera e forte como a personalidade da mulher da casa que, apesar das recusas, era especialista de fiar na matéria líquida. Talvez por ser do campo, aquela ginja ativaria o hipocampo geral em menos de nada. As conversas que são como as cerejas levar-nos- -iam ao rio da aldeia.