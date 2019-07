O Verão do Oeste

ePaper ou encontre-o nas bancas a 24 de julho de 2019.

O dia começava com trabalho de braços – era preciso carregar o carro com tudo o que nele coubesse (ou pelo menos era isso que a nossa mãe parecia achar) – e ainda mais trabalho cardio – vivíamos num terceiro andar sem elevador. Valores mais altos se alevantavam: um mês longe de casa significava um mês perto da praia. Isto, para uma criança, era emigrar, portanto, até eu fazia a mala. E de cartão porque o romantismo nunca fez mal a ninguém.Passávamos o nosso Verão Azul no Oeste sem bicicletas mas com pranchas de bodyboard de esferovite, raquetes de velcro que agarravam bolas de ténis e baralhos de cartas com que fazíamos amigos na sala de convívio do parque de campismo quando o Tsubasa terminava as suas jogadas.Com tudo isto no nosso horizonte (e aqui talvez o "nosso" seja exagerado – não sei se alguém mais na família percebia as possibilidades lúdicas daquela sala de convívio), partíamos para uma viagem de mais de duas horas que era na verdade uma viagem no tempo. E digo tempo como quem fala de temperatura mesmo.Sei que o "sempre" e o "nunca" são medidas que os pequenos seres humanos que somos em crianças não dominam, mas vou defender que era exatamente assim: saíamos sempre de casa com o termómetro da cozinha a marcar quase 40 graus e nunca essa temperatura se mantinha no caminho. Era como se o próprio Luís de Matos fosse ao volante: chegando a Óbidos, a descida do termómetro do carro era mais rápida do que a minha mãe a lembrar-se de alguma coisa de que se tivesse esquecido em casa.Habituámo-nos – bolas, até fizemos disso piada. Este ano, quando meti a sexta a caminho do Oeste com a mala do carro cheia porque quem sai aos seus não degenera, virei-me para a minha mãe e disse-lhe: esta terra não existe. É que enquanto o resto do País se queixava que este ano o verão anda tímido, no Oeste o sol brilhava. A minha mãe disse o que sempre disse para nos defender do medo das alterações climáticas: "É o microclima, filha."